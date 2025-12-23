Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 13:16
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14

В новой Стратегии нацбезопасности США поменялась приоритетность проблем, поменялись враги Америки. Раньше это была Россия, колумбийские наркобароны, бен Ладен, Мадуро и т.п. Имена и страны менялись, но стратегия всегда оставалась одной и той же. И она заключалась и заключается в том, что Америка должна доминировать в мире, и все, что этому мешает, должно перестать существовать.

Отсюда и суть политики Трампа: объединиться с Россией против Китая, победить Китай, а потом победить Россию. Россия сильна в военном отношении, но экономика РФ существенно меньше и китайской, и американской. С помощью российских ракет можно победить Китай, а затем, с помощью доллара, победить и Россию.  

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/41aaefa22444ddaa8bd3b07cbe48d752/

 

