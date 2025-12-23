Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение

В новой Стратегии нацбезопасности США поменялась приоритетность проблем, поменялись враги Америки. Раньше это была Россия, колумбийские наркобароны, бен Ладен, Мадуро и т.п. Имена и страны менялись, но стратегия всегда оставалась одной и той же. И она заключалась и заключается в том, что Америка должна доминировать в мире, и все, что этому мешает, должно перестать существовать.

Отсюда и суть политики Трампа: объединиться с Россией против Китая, победить Китай, а потом победить Россию. Россия сильна в военном отношении, но экономика РФ существенно меньше и китайской, и американской. С помощью российских ракет можно победить Китай, а затем, с помощью доллара, победить и Россию.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/41aaefa22444ddaa8bd3b07cbe48d752/