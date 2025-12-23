Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Безопасность
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17

Одним из важнейших итогов 2025 года можно назвать выдворение ВСУ с территории Курской области. Это событие повлияло и на многие международные процессы.

Связанное с этим, также очень важное событие года – мы увидели реального союзника России в проведении СВО. Это – войска КНДР.

Еще одним важным событием года стал индо-пакистанский конфликт, который расценивался, как потенциально очень опасный, поскольку обе страны обладают ядерным оружием. К счастью, все обошлось.

Следует выделить также активные действия российских ВС в зоне СВО, которые поставили новые условия для внешнеполитической деятельности США. Америка прилагает немало дипломатических усилий, чтобы остановить российское продвижение, и ключевое слово здесь – «дипломатических».

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a4d71a4b34ae2f0a622ab8838a22639c/

 

