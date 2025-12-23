В пяти регионах РФ задержаны организаторы нелегальной миграции, легализовавшие свыше 2 тыс. иностранцев. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, в период с 2024 года злоумышленники легализовали свыше 2 тыс. граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, извлечен преступный доход в размере по меньшей мере 500 млн рублей.

"На территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, а также допрошены более 100 участников и свидетелей противоправной деятельности", - указали в ФСБ. "В настоящему моменту задержаны организатор и 20 активных участников группы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ЦОС.

Согласно данным ФСБ, злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранцам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам.

МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ).