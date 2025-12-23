Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Общество
Попова заявила об отсутствии новых пугающих мутаций коронавируса
23 декабря 2025 / 10:38
© Петр Ковалев/ ТАСС
Специалисты не выявили новых существенных мутаций коронавируса, хотя мониторинг ведется очень плотный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24".
"Никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный", - отметила она.