Безопасность
Линкоры Трампа - подарок американскому ВПК
Мнение военного эксперта Ивана Коновалова
23 декабря 2025 / 10:55
Линкоры Трампа - подарок американскому ВПК

Американский президент Дональд Трамп заявил 23 декабря, что одобрил план, предусматривающий строительство двух новых линкоров для ВМС США.

"Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по строительству двух совершенно новых, очень больших линкоров, самых больших из тех, что мы строили", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Не было ничего похожего на эти корабли", - утверждал американский лидер. По его версии, это будут "самые быстрые, самые крупные" американские корабли. "Мы начнем с двух [кораблей], но они быстро превратятся в 10. И в конечном счете, мы думаем, что их будет 20-25", - отметил он. Трамп не уточнил, на какой срок рассчитана эта программа. Он отметил, что водоизмещение этих кораблей превысит 30-40 тыс. тонн.

"Линкоры получат артиллерийские орудия и ракеты высочайшего класса. Они также будут нести гиперзвуковые вооружения, много новейших гиперзвуковых вооружений, электрические рельсовые пушки и даже мощные лазеры", - добавил Трамп. "Они также будут нести оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас в разработке", - подчеркнул американский лидер.

Говоря о строительстве авианосцев, Трамп добавил: "Мы также будем это наращивать". По его словам, в частности, речь может идти об "авианосцах "другого класса", нежели Gerald R. Ford. Кроме того, США планируют построить от 12 до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС.

"Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок", - сказал Трамп.

"Сколько всего у нас сейчас субмарин? У нас их более 30. Но это супер-пупер-субмарины, и им нет равных. Так что мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок", - добавил президент США.

Военный аналитик Иван Коновалов считает, что «программа строительства линкоров с ядерным оружием на борту связана с позицией самого Трамп. Президент США склонен делать очень многое для того, чтобы сохранять хорошие отношения с американским оружейным лобби.  Вот для них он и создает такие программы. Но сейчас даже нельзя оценить, сколько будет стоить такая программа. Есть пример глобального ПРО, в которую были вложены многие миллиарды долларов, но которая закончилась ничем и в итоге эту программу спустили на тормоза.  Поэтому в данном случае Трамп хочет доказать всему миру, что США - это гегемон, хотя это давно уже не так. В данном случае в качестве условного противника США рассматривают Китай, поскольку противостояние с Китаем нарастает»

По словам эксперта, «США давно показали, что союзники для них существуют лишь для того, чтобы выполнять их волю. Поэтому это никоим образом эта программа не отразится на взаимоотношениях с союзниками».              

