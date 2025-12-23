ЛДПР предложила ввести в России звание ветерана трудовой деятельности

Фракция ЛДПР представила на рассмотрение Госдумы проект закона о введении в России новой категории ветеранов трудовой деятельности и учреждении почетного звания "Ветеран трудовой деятельности" для граждан с большим стажем работы. Соответствующее сообщение разместил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Сейчас федеральное звание "Ветеран труда" можно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А что делать тем, кто не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу? Ради таких людей ЛДПР внесла законопроект, в котором предлагает ввести в России категорию ветеранов трудовой деятельности и учредить новое почетное звание "Ветеран трудовой деятельности", - сказано в сообщении.

Согласно документу, звание предлагается присваивать мужчинам со стажем не менее 40 лет и женщинам - не менее 35 лет. Инициативой также предлагается ввести меры поддержки, в том числе 50-процентную компенсацию расходов на ЖКХ, сохранение права на получение медпомощи в медорганизациях по прежнему прикреплению, бесплатное протезирование, а также внеочередной прием в организациях соцобслуживания.