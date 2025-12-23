Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение

Главная политическая тенденция уходящего года – нарастание неопределенности в международных отношениях, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Как отметил политолог: «самая явная тенденция в мировой политике в уходящем году очевидна, и она называется энтропия. Как говорится в русском языке, нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел. Тенденция будет актуальной и в следующем году, пока такие люди, как Трамп находятся у власти. Он одновременно говорит, что он прекратил 9 войн и собирается строить за четыре года 25 линкоров с ядерным оружием. Поэтому пока мир имеет дело с такими людьми, мы понимаем, что все находится в большой опасности. Никто не знает, что ему придет в голову завтра. И эта тенденция будет продолжена, неслучайно Трамп перед Рождеством заявил, как он будет завоевывать весь мир. Иначе не объяснишь, зачем ему столько линкоров, ведь он же за «мир».