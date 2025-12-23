Каспаров заочно арестован по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) по обвинению в оправдании терроризма, передает ТАСС.

"Каспарову избрана мера пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России", - говорится в сообщении.

Каспарову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Минюст включил Каспарова в список иностранных агентов в мае 2022 года. В настоящее время он проживает за пределами РФ.