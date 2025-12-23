Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 14:48
КОТИРОВКИ
USD
23/12
79.3146
EUR
23/12
92.8621
Новости часа
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
Москва
23 декабря 2025 / 14:48
Котировки
USD
23/12
79.3146
0.0000
EUR
23/12
92.8621
0.0000
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг до 500 тыс. рублей
23 декабря 2025 / 11:38
Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг до 500 тыс. рублей
© Арина Антонова/ ТАСС

Проект закона об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициативу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов в мае. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).

"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - заявлял ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:29
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
13:15
ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
12:59
Володин заявил, что Россия никогда не была врагом для Европы
12:46
Российские ВС освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:30
МИД КНР призвал Киев исправить ошибки, реагируя на угрозы Зеленского
12:15
Жители Заполярья смогут получить 51 тыс. рублей за рекомендацию переехать в регион
11:58
Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения в начале торгов
11:38
Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг до 500 тыс. рублей
11:18
Каспаров заочно арестован по делу об оправдании терроризма
10:59
ЛДПР предложила ввести в России звание ветерана трудовой деятельности
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения