Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг до 500 тыс. рублей

Проект закона об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициативу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов в мае. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).

"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - заявлял ранее председатель ГД Вячеслав Володин.