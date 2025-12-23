Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения в начале торгов
23 декабря 2025 / 11:58
Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения в начале торгов
© Евгений Мессман/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 23 декабря демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,04% и торговались на уровне 2 714,99 и 1 078,34 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,144 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 722,38 пункта (+0,24%), индекс РТС составлял 1 081,28 пункта (+0,24%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,177 рубля (+4,75 копейки).

