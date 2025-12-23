Жители Заполярья смогут получить 51 тыс. рублей за рекомендацию переехать в регион

Жители Мурманской области могут получить 51 тыс. рублей в рамках действия программы "Арктический маяк" за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов РФ. Соответствующее сообщение разместил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"С 1 января 2026 года расширяем условия рекомендательной программы "Арктический маяк". Размер выплаты рекомендателям вырос до 51 тыс. рублей. Вместе с тем изначально программа действовала только для переехавших жителей до 35 лет, теперь это ограничение снимается", - указал он.

Чибис обратил внимание, что в Мурманскую область за последние несколько лет уже переехали 850 человек из 76 регионов РФ и четырех стран благодаря проекту "Курс на Север". "На сегодняшний день в регионе открыто много вакансий, предприятия ждут специалистов. Заполняйте анкету и переезжайте жить к нам, в Мурманскую область", - отметил он.

"Курс на Север" - это проект, инициированный в мае 2023 года для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых реализовать свои карьерные возможности на Севере. Команда проекта оказывает поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте.