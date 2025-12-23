Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Политика
МИД КНР призвал Киев исправить ошибки, реагируя на угрозы Зеленского
23 декабря 2025 / 12:30
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Китай выступает против не имеющих юридической основы односторонних санкций, призывает Украину исправить ошибочные действия. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление Владимира Зеленского о применении ограничений в отношении нескольких китайских граждан за якобы сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не получивших одобрение ООН. Настоятельно призывает украинскую сторону исправить ошибочные действия", - указал дипломат.
Он также отметил, что Пекин нацелен "решительно отстаивать законные права и интересы китайских граждан и предприятий".