МИД КНР призвал Киев исправить ошибки, реагируя на угрозы Зеленского

Китай выступает против не имеющих юридической основы односторонних санкций, призывает Украину исправить ошибочные действия. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление Владимира Зеленского о применении ограничений в отношении нескольких китайских граждан за якобы сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом.

"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не получивших одобрение ООН. Настоятельно призывает украинскую сторону исправить ошибочные действия", - указал дипломат.

Он также отметил, что Пекин нацелен "решительно отстаивать законные права и интересы китайских граждан и предприятий".