Российские ВС освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка

Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.