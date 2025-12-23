Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Безопасность
Российские ВС освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
23 декабря 2025 / 12:46
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.