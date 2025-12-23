Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Политика
Володин заявил, что Россия никогда не была врагом для Европы
23 декабря 2025 / 12:59
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Россия никогда не была для Европы врагом и позволяла ей развиваться. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.
"Россия никогда не была врагом для Европы. Она давала возможность Европе развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, делая ее экономику более конкурентоспособной", - подчеркнул он.
Володин отметил, что отдельные европейские политики спекулируют на теме российской угрозы, чтобы сохранить власть. "Жителям Европы правильно было бы разобраться с такими политиками. Чем быстрее они уйдут, тем скорее дела в Европе пойдут в лучшую сторону", - указал он.