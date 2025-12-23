Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 декабря 2025 / 14:49
ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
23 декабря 2025 / 13:15
ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
© Сергей Булкин/ ТАСС

Главным героем 2025 года, по мнению россиян, стал президент России Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, посвященного итогам года и политическим ожиданиям жителей страны.

"Когда мы спросили россиян о том, кого они считают героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент, это самый популярный ответ, 22% назвали именно Путина. Отмечу, что это открытый вопрос и люди сами предлагали варианты ответа", - заявил руководитель Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов при общении с журналистами.

Он обратил внимание, что уровень доверия российскому лидеру остается стабильно высоким на протяжении последних двух лет и составляет 79%. Сопоставимый показатель (74%) наблюдается и для одобрения его работы в сфере внешней политики.

Вместе с тем Мамонов сообщил, что вслед за главой государства в рейтинге героев года следует коллективный образ защитников Отечества - бойцов специальной военной операции (СВО) и военнослужащих в целом. Кроме того, в ответах россиян прозвучали имена ряда российских политиков, в том числе главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Андрея Белоусова.

Наиболее заметным событием уходящего года большинство респондентов назвали встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди других ключевых событий сограждане выделили весь комплекс дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, празднование 80-летия Победы, успехи российской армии в зоне СВО.

При этом основное ожидание россиян от 2026 года однозначно: подавляющее большинство ждет завершения СВО и достижения ее целей, добавил Мамонов.

