Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
23 декабря 2025 / 13:29
© Министерство обороны РФ/ ТАСС
Российские войска во вторник утром атаковали ракетами "Кинжал" предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики Украины. Такие действия были предприняты в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на российской территории, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ выполнили массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дальнобойные беспилотники. Целями стали предприятия украинского ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их функционирование.
Все заданные объекты были поражены, а поставленные цели достигнуты, указали в российском военном ведомстве.