Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины

Российские войска во вторник утром атаковали ракетами "Кинжал" предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики Украины. Такие действия были предприняты в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на российской территории, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ выполнили массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дальнобойные беспилотники. Целями стали предприятия украинского ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их функционирование.

Все заданные объекты были поражены, а поставленные цели достигнуты, указали в российском военном ведомстве.