После прошедших суток Якутия вновь получила статус самого холодного места на планете, там зафиксировали температуру в 52 градуса ниже нуля. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"По итогам минувших суток температура воздуха опустилась до минус 52 градусов в селе Ытык-Кель, а также на метеостанции Иэма, и это самая низкая температура на планете за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Кроме того, в мировой топ-3 по холоду вошел показатель якутской метеостанции Хабардино, где мороз окреп до минус 50,9 градуса.

Вместе с тем мировой топ-3 по самой жаркой погоде за истекшие сутки разделили между собой Австралия и Парагвай. В частности, первое и второе место по данному показателю заняли австралийские Телфер и Порт-Хедленд - там воздух прогрелся до плюс 40,8 и 40,2 градуса соответственно. В парагвайском Марискаль-Эстигаррибия столбики термометров поднимались до 38,4 градуса.

В Гидрометцентре РФ обратили внимание, что свой рекорд по холоду с начала зимы поставила и московская погода - минувшая ночь стала самой холодной в столице за весь календарный сезон: мороз на главной метеостанции города окреп до 10,7 градуса.