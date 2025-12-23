Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 16:20
КОТИРОВКИ
USD
23/12
79.3146
EUR
23/12
92.8621
Новости часа
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей Якутия вновь получила статус самого холодного места на планете
Москва
23 декабря 2025 / 16:20
Котировки
USD
23/12
79.3146
0.0000
EUR
23/12
92.8621
0.0000
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей
23 декабря 2025 / 13:59
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Новгородской области совокупные выплаты за рождение первого ребенка в 2026 году составят более 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщает ТАСС.

"В 2026 году в Новгородской области начинает действовать новая мера поддержки - региональный капитал "Новгородская семья", сумма выплаты по нему за первого ребенка женщине до 29 лет включительно - 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С учетом федеральной выплаты материнского капитала, сумма которого в 2026 году составит около 737 рублей, общий объем выплат превысит миллион. На третьего и последующих детей размер выплат составит 250 тыс. рублей.

На сегодняшний день в регионе действует капитал "Первый ребенок", его размер - 150 тыс. рублей. Право на него имеют женщины в возрасте до 29 лет включительно, выплата предоставляется без заявления.

Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:59
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей
13:44
Якутия вновь получила статус самого холодного места на планете
13:29
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
13:15
ВЦИОМ: главным героем 2025 года для россиян стал Путин
12:59
Володин заявил, что Россия никогда не была врагом для Европы
12:46
Российские ВС освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:30
МИД КНР призвал Киев исправить ошибки, реагируя на угрозы Зеленского
12:15
Жители Заполярья смогут получить 51 тыс. рублей за рекомендацию переехать в регион
11:58
Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения в начале торгов
11:38
Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг до 500 тыс. рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения