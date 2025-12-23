Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей

В Новгородской области совокупные выплаты за рождение первого ребенка в 2026 году составят более 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщает ТАСС.

"В 2026 году в Новгородской области начинает действовать новая мера поддержки - региональный капитал "Новгородская семья", сумма выплаты по нему за первого ребенка женщине до 29 лет включительно - 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С учетом федеральной выплаты материнского капитала, сумма которого в 2026 году составит около 737 рублей, общий объем выплат превысит миллион. На третьего и последующих детей размер выплат составит 250 тыс. рублей.

На сегодняшний день в регионе действует капитал "Первый ребенок", его размер - 150 тыс. рублей. Право на него имеют женщины в возрасте до 29 лет включительно, выплата предоставляется без заявления.