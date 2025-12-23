Путин: нужно все сделать для полного соблюдения прав граждан РФ

Президент России Владимир Путин при общении с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном заявил о необходимости обеспечить полное соблюдение прав и законных интересов граждан, подчеркнув, что эта задача имеет принципиальное значение.

Он заметил, что Гуцан ранее занимал должность заместителя генпрокурора и фактически на протяжении всей своей профессиональной карьеры работал в системе органов прокуратуры.

Глава государства указал, что хотел бы обсудить с Гуцаном актуальные задачи, стоящие перед Генпрокуратурой, а также услышать его оценку того, как проходит период вхождения в новую должность. Вместе с тем Путин отметил, что Генпрокуратура является одним из ключевых звеньев в системе государственного управления.

Гуцан был назначен генпрокурором РФ 24 сентября текущего года. С 2007 по 2018 год он занимал пост заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки, а с 2018 года работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.