Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Путин: нужно все сделать для полного соблюдения прав граждан РФ
23 декабря 2025 / 14:17
Путин: нужно все сделать для полного соблюдения прав граждан РФ
© Сергей Булькин/ТАСС

Президент России Владимир Путин при общении с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном заявил о необходимости обеспечить полное соблюдение прав и законных интересов граждан, подчеркнув, что эта задача имеет принципиальное значение.

Он заметил, что Гуцан ранее занимал должность заместителя генпрокурора и фактически на протяжении всей своей профессиональной карьеры работал в системе органов прокуратуры.

Глава государства указал, что хотел бы обсудить с Гуцаном актуальные задачи, стоящие перед Генпрокуратурой, а также услышать его оценку того, как проходит период вхождения в новую должность. Вместе с тем Путин отметил, что Генпрокуратура является одним из ключевых звеньев в системе государственного управления.

Гуцан был назначен генпрокурором РФ 24 сентября текущего года. С 2007 по 2018 год он занимал пост заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки, а с 2018 года работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 

15:45
В Англии запретят варить ракообразных живыми
15:32
Лавров: в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 34 объекта в России
15:15
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 56 беспилотников ВСУ
14:59
Трамп предупредил, что решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним
14:45
Названы самые популярные новогодние фильмы у жителей России
14:31
В Швеции запретят браки между близкими родственниками
14:17
Путин: нужно все сделать для полного соблюдения прав граждан РФ
13:59
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей
13:44
Якутия вновь получила статус самого холодного места на планете
13:29
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
