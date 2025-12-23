Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
В Швеции запретят браки между близкими родственниками
23 декабря 2025 / 14:31
В Швеции запретят браки между близкими родственниками
© JohnNilsson/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Правительство Швеции подготовило проект закона, предусматривающий запрет заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, а также непризнание таких браков, заключенных за пределами королевства. Об этом сказано в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Цель законопроекта - борьба с притеснениями, связанными с понятием чести, а также другим видам давления, которые могут оказываться при заключении брака.

"В нашем обществе недопустимы насилие и угнетение, связанные с понятием чести. Говорить о нулевой терпимости легко, однако это должно быть отражено и в законодательстве. Защиту женщин и девочек, в первую очередь, тех, что живут в условиях, связанных с понятием чести, необходимо усилить как в уголовном, так и в гражданском законодательстве. Запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами призваны обеспечить права каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью", - заявил министр юстиции страны Гуннар Стрёммер.

Кроме того, подчеркивается, что для девушек и женщин "двоюродный брак" несет в себе опасность угнетения из соображений семейной чести, а также социальной изоляции и укоренения связанных с этим понятием структур, в том числе криминальных, основанных на родстве.

Вместе с тем правительственная инициатива предусматривает запрет на брак между другими близкими родственниками. Согласно документу, сводные и усыновленные/ удочеренные братья и сестры не смогут получить разрешение на вступление в брак между собой.

Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2026 года.

