Названы самые популярные новогодние фильмы у жителей России

Первые строчки в рейтинге новогоднего кино, без которого жители России не представляют празднование Нового года, заняли франшиза "Гарри Поттер", советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" и американский фильм "Один дома". Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-кинотеатра "Кион" и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, передает ТАСС.

"Абсолютное лидерство удерживает "Гарри Поттер", который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. За ним идут "Один дома" - главный символ западного рождественского кино, и "Ирония судьбы", сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма", - следует из сообщения.

Исследование основано на анализе свыше 450 тыс. релевантных упоминаний в соцсетях и онлайн-медиа.

В топ новогодних предпочтений также вошли зарубежные фильмы "Реальная любовь", "Гринч", "Отпуск по обмену", а также отечественные картины "Чародеи", "Морозко" и "Карнавальная ночь". Вместе с тем отмечается, что существенную позицию в рейтинге заняла российская франшиза "Елки".