Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Названы самые популярные новогодние фильмы у жителей России
23 декабря 2025 / 14:45
Названы самые популярные новогодние фильмы у жителей России
© Dusan Petkovic/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Первые строчки в рейтинге новогоднего кино, без которого жители России не представляют празднование Нового года, заняли франшиза "Гарри Поттер", советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" и американский фильм "Один дома". Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-кинотеатра "Кион" и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, передает ТАСС.

"Абсолютное лидерство удерживает "Гарри Поттер", который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. За ним идут "Один дома" - главный символ западного рождественского кино, и "Ирония судьбы", сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма", - следует из сообщения.

Исследование основано на анализе свыше 450 тыс. релевантных упоминаний в соцсетях и онлайн-медиа.

В топ новогодних предпочтений также вошли зарубежные фильмы "Реальная любовь", "Гринч", "Отпуск по обмену", а также отечественные картины "Чародеи", "Морозко" и "Карнавальная ночь". Вместе с тем отмечается, что существенную позицию в рейтинге заняла российская франшиза "Елки".

