Трамп предупредил, что решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним
Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро совершенно свободен в своих действиях, однако решение с его стороны "сыграть жестко" будет для него последним.
"Он может делать все, что хочет. У Соединенных Штатов огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, конечно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).
"Мадуро может делать все, что хочет. Все будет в порядке, что бы он ни решил сделать. Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет сыграть жестко", - отметил Трамп.