Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 17:51
КОТИРОВКИ
USD
23/12
79.3146
EUR
23/12
92.8621
Новости часа
В Англии запретят варить ракообразных живыми Лавров: в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 34 объекта в России
Москва
23 декабря 2025 / 17:51
Котировки
USD
23/12
79.3146
0.0000
EUR
23/12
92.8621
0.0000
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Политика
Трамп предупредил, что решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним
23 декабря 2025 / 14:59
Трамп предупредил, что решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро совершенно свободен в своих действиях, однако решение с его стороны "сыграть жестко" будет для него последним.

"Он может делать все, что хочет. У Соединенных Штатов огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, конечно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Мадуро может делать все, что хочет. Все будет в порядке, что бы он ни решил сделать. Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет сыграть жестко", - отметил Трамп. 

Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:45
В Англии запретят варить ракообразных живыми
15:32
Лавров: в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 34 объекта в России
15:15
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 56 беспилотников ВСУ
14:59
Трамп предупредил, что решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним
14:45
Названы самые популярные новогодние фильмы у жителей России
14:31
В Швеции запретят браки между близкими родственниками
14:17
Путин: нужно все сделать для полного соблюдения прав граждан РФ
13:59
Выплаты на первого ребенка в Новгородской области превысят 1 млн рублей
13:44
Якутия вновь получила статус самого холодного места на планете
13:29
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения