Средства ПВО нейтрализовали за сутки 56 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки управляемую авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 668 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.