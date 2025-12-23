Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 56 беспилотников ВСУ
23 декабря 2025 / 15:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки управляемую авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 668 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ. 

Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
