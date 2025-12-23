Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Общество
Лавров: в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 34 объекта в России
23 декабря 2025 / 15:32
В список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2025 году был включен очередной российский объект. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"По российской инициативе комитет всемирного наследия ЮНЕСКО добавил в список всемирного наследия расположенный в Башкортостане шедевр палеолитического искусства, наскальную живопись пещеры Шульган-Таш. Теперь в списке 34 российских объекта", - указал он. 

