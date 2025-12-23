Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 декабря 2025 / 19:23
23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
В Англии запретят варить ракообразных живыми
23 декабря 2025 / 15:45
В Англии запретят варить ракообразных живыми
© Михаил Фомичев/ ТАСС

В Англии планируют запретить приготовление живых лобстеров в кипящей воде. Об этом сказано в стратегии, представленной британским министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Согласно документу, "варка живьем не является допустимым методом убийства" десятиногих ракообразных (или декаподов) и им подобных. Декаподы - отряд класса высших раков, в который входит порядка трети его видов, включая омаров, лангустов, крабов.

Как отмечает газета The Guardian, нынешнее намерение лейбористского правительства основывается на законе, принятом еще в 2022 году правительством под руководством Консервативной партии. Оно постановило, что беспозвоночные, включая лобстеров, осьминогов и крабов, - существа, наделенные чувствами, которые испытывают боль, как и другие животные.

Когда этот закон вступит в силу, Великобритания пополнит небольшую группу стран, в том числе Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика находится под запретом. Так, при приготовлении живого лобстера его сначала надо будет заморозить или воспользоваться устройством для электрического оглушения.

