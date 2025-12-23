Онищенко считает новогодние каникулы слишком длинными

В России слишком длинные новогодние каникулы, людям нечем себя занять в эти дни. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Даже в Москве трудно себя будет занять, хотя наше столичное правительство ярмарки проводит, народные и ненародные гуляния. А что делать остальной России?" - отметил он.

По словам эксперта, россиянам уже сегодня следует подумать, чем они займутся в праздничные дни. Он также вспомнил, как был устроен режим труда и отдыха в СССР: тогда праздники были намного короче.

"Я помню то счастливое время, когда я работал главврачом 31 декабря. Женщин отпускали с работы в 12 часов, чтобы они успели сделать салат оливье. Сами уходили на час раньше, с 31-го на 1-е встречали Новый год, 1-го отсыпались, а 2-го шли на работу. И хорошо было. А тут целых 12", - указал Онищенко.

Предстоящие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно и будут самыми продолжительными за последние годы.