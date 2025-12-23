На Украине не будет новогодних выходных

На Украине отменили дополнительные праздничные выходные на Рождество и Новый год. 31 декабря также является рабочим днем, таким образом, новогодних праздников у украинцев не будет, информировало агентство ТСН.

Причиной отмены послужило действующее в стране военное положение. Годом ранее официальных новогодних праздников также не было.

На Украине официально не отмечают Рождество 7 января. 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отметили Рождество по новоюлианскому календарю. Решение перейти на новоюлианский календарь ПЦУ приняла еще в июне 2022 года. Уже 28 июля Владимир Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря, а 7 января исключили из списка государственных праздников. Из-за перехода на новоюлианский календарь 6 января ПЦУ отмечает Крещение.