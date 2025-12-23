Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Политика
Президент РФ сменил посла в Чехии
23 декабря 2025 / 16:30
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым послом в Чехии.
"Назначить Пономареву Анну Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике", - следует из текста документа.
Другим указом главы государства от этой должности освобожден Александр Змеевский, занимавший ее с 2016 года.