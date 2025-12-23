Президент РФ сменил посла в Чехии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым послом в Чехии.

"Назначить Пономареву Анну Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике", - следует из текста документа.

Другим указом главы государства от этой должности освобожден Александр Змеевский, занимавший ее с 2016 года.