23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Президент РФ сменил посла в Чехии
23 декабря 2025 / 16:30
Президент РФ сменил посла в Чехии
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым послом в Чехии.

"Назначить Пономареву Анну Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике", - следует из текста документа.

Другим указом главы государства от этой должности освобожден Александр Змеевский, занимавший ее с 2016 года. 

