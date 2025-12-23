Лукашенко поручил выставить счет за геноцид белорусского народа

Белоруссия должна выставить счет виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение президент Белоруссии Александр Лукашенко дал новому генпрокурору республики Дмитрию Горе.

"Мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то еще. Но в итоге мы должны предъявить счет ответственным за геноцид. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны", - цитирует его агентство БелТА.

Глава государства отметил, что в ситуации, когда "доллар обесценивается бешеными темпами" и "завтра точно окажется не нужен", счет должен быть выставлен не в этой валюте. "Они должны понимать, что они разрушили республику", - подчеркнул он.

Ранее занимавший пост генпрокурора республики Андрей Швед заявлял, что Белоруссия прорабатывает вопрос о предъявлении требований о возмещении ущерба, нанесенного в годы Великой Отечественной войны, ряду стран. По его словам, ущерб, который был причинен фашистской Германией и ее пособниками на оккупированных территориях Белоруссии, оценивается по меньшей мере в $2,3 трлн.