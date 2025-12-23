Главную новогоднюю ель России украсили метровыми светодиодными снежинками

Главная новогодняя ель России, размещенная на Соборной площади Кремля, наряжена и готова к праздникам, со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщает ТАСС. Для украшения дерева впервые использовали снежинки размером по 80 и 115 см.

Отмечается, что всего для украшения 26-метровой ели понадобилось 2,5 тыс. игрушек и 2,5 км гирлянд. На этот раз дизайн-проект ее оформления получил название "Морозный узор". "В цветовой гамме используются перламутровые оттенки, передающие блеск кристаллов льда. Белый, золотой и синий дополняют зимнюю палитру", - указали в управлении.

Там уточнили, что все игрушки и гирлянды российского производства, часть из них изготовлена вручную.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. С 2007 года ель привозят только из Подмосковья.

В 2025 году выбор пал на столетнюю ель из деревни Землино Рузского муниципального округа Московской области. Ее отобрали за внешнюю красоту, ровный прочный ствол (диаметр достигает 64 см), пирамидальную форму, пышную хвою (размах нижних ветвей - 11 метров).

Традиционно, после новогодних праздников ель отправляется на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц, различные сувениры. Уже в 2026 году семена из шишек кремлевской ели будут посажены по всей России.