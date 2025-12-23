Кремль: блокировки в мессенджерах помогли сократить число мошенничеств

Частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло уменьшить число случаев кибермошенничества в России. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.

По его словам, за минувший год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 млрд рублей, эти средства пошли в том числе на нужды ВСУ. "Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества - она снижается", - отметил Новиков.

Согласно его оценке, все реализуемые Роскомнадзором меры "работают". Вместе с тем Новиков обратил внимание, что появилась другая проблема - рост числа преступлений с участием несовершеннолетних, которым за деньги предлагают совершить различные диверсионные действия. В этом случае поможет только цифровой суверенитет и надежный канал коммуникации на отечественной платформе, заключил он.