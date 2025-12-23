У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок

Российская бывшая теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. Соответствующее сообщение разместила спортсменка на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мое солнышко 17.12.2025", - подписала она фотографию малыша.