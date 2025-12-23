Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Общество
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок
23 декабря 2025 / 17:30
© Al Bello/ Getty Images/ТАСС
Российская бывшая теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. Соответствующее сообщение разместила спортсменка на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Мое солнышко 17.12.2025", - подписала она фотографию малыша.