В России уровень заболеваемости гриппом вдвое ниже, чем двумя годами ранее

Уровень заболеваемости гриппом в России сегодня почти в два раза ниже, чем двумя годами ранее, благодаря вакцинации отечественными вакцинами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день уровень заболеваемости почти в два раза ниже, чем двумя годами раньше. Это результат наших общих мер и нашей иммунизации, которую мы проводили отечественными вакцинами, очень высокоэффективными. Мы сегодня это наблюдаем", - отметила она.

Попова также обратила внимание, что никакая мутация вируса не повлияла на иммунный ответ и защитные свойства вакцины.