23 декабря 2025 / 13:10
23 декабря 2025 / 12:17
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
23 декабря 2025 / 17:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 405 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 солдат, в результате действий группировки "Запад" - более 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 215 военнослужащих, "Центр" - свыше 470, "Восток" - более 320 и "Днепр" - более 40 военнослужащих. 

