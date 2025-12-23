Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
23 декабря 2025 / 17:57
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 405 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 солдат, в результате действий группировки "Запад" - более 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 215 военнослужащих, "Центр" - свыше 470, "Восток" - более 320 и "Днепр" - более 40 военнослужащих.