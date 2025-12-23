Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Общество
Общество
Определены самые надоевшие мемы уходящего года
23 декабря 2025 / 18:14
Определены самые надоевшие мемы уходящего года
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Самыми надоевшими мемами 2025 года по версии "ВКонтакте" и портала Memepedia стали лабубу и мемы про юмор миллениалов.

В числе "антимемов" года также слова хип-хоп-исполнителя Ганвест, песня "Плывет веночек" Надежды Кадышевой и птица "Скебоб".

Вместе с тем лучшими мемами года стали слова "Сам решу" из выпуска "Шоу Воли", картинки с "львом, который все делает без удовольствия", слово "окак" на картинке с котом в капюшоне, вирусная фраза "А ниче тот факт, что" из видео-пародий на подростков, и другие. 

