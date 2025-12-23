АТОР: турпоток в Крым в 2025 году вырос почти на 70%

Туристический поток в Крым в 2025 году увеличился почти на 70% к 2024 году, несмотря на транспортные ограничения. На это обратила внимание исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции.

"Рекорд 2025 года на внутреннем рынке - это Крым. То есть прирост приближается к 70%. Это совершенно неповторимая динамика, ни один регион такого прироста не демонстрировал. Это несмотря на сложности с логистикой. Большую часть анапского потока взял на себя Крым", - отметила она.

По словам Ломидзе, одной из причин популярности полуострова у туристов стали доступные цены на отдых. "Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20-30%, как было на некоторых объектах и курортах. И это обстоятельство свидетельствует о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела", - указала она.

Согласно прогнозам аналитиков АТОР, турпоток по России в 2025 году составит порядка 90 млн поездок. Самыми популярными внутренними направлениями в уходящем году стали Краснодарский край, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград.