Товарооборот РФ и КНР по итогам года составит более $220 млрд

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем к концу года выйдет на уровень немногим более $220 млрд. Об этом сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая перед преподавателями и студентами Народного университета Китая.

"Сегодня в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в $200 млрд, которую в свое время задали лидеры наших стран", - отметил он. По словам дипломата, согласно оценкам аналитиков, к концу 2025 года страны выйдут на уровень чуть выше $220 млрд.

Он также обратил внимание, что развитие экономического сотрудничества осуществляется в условиях "беспрецедентного давления" со стороны Запада, цель которого - сдерживание развития двух стран. Посол подчеркнул, что РФ и КНР удалось наладить устойчивые механизмы взаиморасчетов, которые практически полностью совершаются в рублях и юанях.

Кроме того, Моргулов заметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера России, а РФ занимает пятое место в торговом балансе КНР. За последние три года взаимный товарооборот вырос почти на $100 млрд, добавил он.