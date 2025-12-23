Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 20:55
КОТИРОВКИ
USD
23/12
79.3146
EUR
23/12
92.8621
Новости часа
Венгрия готова принять российско-американский саммит Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном
Москва
23 декабря 2025 / 20:55
Котировки
USD
23/12
79.3146
0.0000
EUR
23/12
92.8621
0.0000
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном
23 декабря 2025 / 18:59
Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном
© Валерия Калугина/ ТАСС

Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном страны. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям с национальной символикой и в индивидуальных, и в командных дисциплинах.

"Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, в соответствие с которым наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой - флагом и гимном", - отметил Мамедов.

Отвечая на вопрос, где у российских юниоров появится первый шанс услышать свой гимн по случаю победы, он сказал: "Наша женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в ОАЭ. Поэтому новогоднюю ночь наши дети проведут в самолете".

Кубок мира среди кадетов и юниоров начнется в Эль-Фуджайре 2 января. Взрослые российские фехтовальщики допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее российских юниоров допустили до соревнований с флагом и гимном Международная федерация конного спорта, Международная федерация волейбола и Международная шахматная федерация. Международная федерация дзюдо и Международная федерация самбо допускают всех россиян до участия в состязаниях с флагом и гимном. 

  
 
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:16
Венгрия готова принять российско-американский саммит
18:59
Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном
18:47
Товарооборот РФ и КНР по итогам года составит более $220 млрд
18:30
АТОР: турпоток в Крым в 2025 году вырос почти на 70%
18:14
Определены самые надоевшие мемы уходящего года
17:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
17:47
В России уровень заболеваемости гриппом вдвое ниже, чем двумя годами ранее
17:30
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок
17:15
Кремль: блокировки в мессенджерах помогли сократить число мошенничеств
16:58
Главную новогоднюю ель России украсили метровыми светодиодными снежинками
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения