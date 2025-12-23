Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном

Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном страны. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям с национальной символикой и в индивидуальных, и в командных дисциплинах.

"Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, в соответствие с которым наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой - флагом и гимном", - отметил Мамедов.

Отвечая на вопрос, где у российских юниоров появится первый шанс услышать свой гимн по случаю победы, он сказал: "Наша женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в ОАЭ. Поэтому новогоднюю ночь наши дети проведут в самолете".

Кубок мира среди кадетов и юниоров начнется в Эль-Фуджайре 2 января. Взрослые российские фехтовальщики допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее российских юниоров допустили до соревнований с флагом и гимном Международная федерация конного спорта, Международная федерация волейбола и Международная шахматная федерация. Международная федерация дзюдо и Международная федерация самбо допускают всех россиян до участия в состязаниях с флагом и гимном.