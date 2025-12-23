Венгрия готова принять российско-американский саммит

Венгрия готова в любой момент принять у себя саммит РФ и США в целях заключения мирного соглашения по Украине, но условий для этого пока нет. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя перспективы проведения в Будапеште встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Если Россия и Украина достигнут компромисса или приблизятся к нему, то будет смысл проводить саммит, и в этом случае он состоится в Будапеште. Если ситуация изменится в январе, то саммит состоится в январе, если она изменится в феврале, то саммит пройдет в феврале, если через год, то через год. Первостепенной целью является достижение мира, а где и когда это произойдет - менее важно", - отметил он при общении с журналистами.

"Однако на сегодняшний день нет консенсуса или условий, которые могли бы устроить Москву и Киев и позволить им заключить соглашение о мире", - добавил Гуйяш.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позднее проведение саммита было отложено, так как сторонам не удалось согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон указали, что встреча состоится, когда для этого будут обеспечены надлежащие условия.