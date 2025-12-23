Вучич сообщил о продлении поставок газа из России в Сербию

Сербия согласовала продление поставок природного газа еще на три месяца - до 31 марта, что гарантирует стабильное энергоснабжение в зимний период. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич при общении с журналистами.

"У нас есть договор о продлении поставок газа еще на три месяца - до 31 марта, так что люди могут спокойно спать. У Сербии будет и электроэнергия, и достаточно газа для предстоящего зимнего сезона", - указал он.

Некоторое время назад министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович информировала о том, что контракт между Москвой и Белградом на поставку газа продлен до конца текущего года, а сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. По ее словам, Сербия - "единственная страна в Европе, которая не применила санкции в отношении России".