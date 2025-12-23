В орфографический словарь ресурса "Академос" добавили слова "пюрешка", "эмодзи" и "промпт-инженер" и еще сотни других слов. На исходе 2025 года в словарь добавили еще 264 новые статьи, а совокупное число пополнений за год достигло 921, следует из публикации на академическом ресурсе "Академос".

Словарь продолжает пополнение словника за счет самых разнообразных слов, словосочетаний и названий - актуальных и исторических, совсем новых для русского языка и известных, но до сих пор не охваченных словарем.

В числе новичков - слова, без которых уже трудно представить современную речь: агротуризм, волонтерство, безглютеновый, детейлинг, мультикоптер, чекап, капча, сапборд. Но есть и настоящие открытия - вроде "пюрешки" или слова "плацкарт" в мужском роде. Лингвисты обращают внимание: теперь корректно говорить "купить билет в плацкарт".

Особое внимание уделили словам, отражающим современные профессии: промпт-инженер, релокант, пациентоориентированный, медиафасад, развиртуализация. Зафиксированы и модные технические термины: гексакоптер, гироскутер, серверная.

Вместе с тем специалисты уточнили правила написания сложных слов и названий - от крем-десерта до Донецкой Народной Республики. Исправлены мелкие орфографические неточности и унифицировано оформление статей.