Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что Россия не является врагом Запада

Президент США Джордж Буш - младший заявлял в 2001 году, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Среди распространенных ею документов, в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Бушем-младшим в Словении в июне 2001 года. "Россия является частью Запада, она не враг", - приводятся в этом документе слова американского лидера. Он отметил, что "интересы России связаны с Западом". "Через 50 лет большой проблемой может стать Китай", - заявлял при этом Буш-младший. Он находился у власти в Соединенных Штатах в 2001-2009 годах.

Кроме того, Буш-младший обращал внимание на тех переговорах, что речь идет о "самой важной встрече" в рамках его зарубежной поездки. Вместе с тем он признавал, что не сможет сказать такое публично.