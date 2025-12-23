Khaosod: число погибших на границе с Камбоджей таиландских военных достигло 23

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось до 23. Соответствующие данные приводит газета Khaosod.

Сообщается, что таиландский военнослужащий погиб от минометного огня 23 декабря в ходе столкновений на границе двух стран в провинции Сакэу.

Столкновения с использованием стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря информировали о том, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

Посольства РФ в обеих странах рекомендовали россиянам отказаться от посещения приграничных районов.