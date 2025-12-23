Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 23:58
Москва
23 декабря 2025 / 23:58
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Цена серебра обновила исторический максимум
23 декабря 2025 / 20:31
Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $71 за тройскую унцию.

По состоянию на 20:04 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 3,68% и торговалась на уровне $71,085 за тройскую унцию.

К 20:20 мск цена драгметалла ускорила рост до $71,11 за тройскую унцию (+3,71%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне $4 503,9 за тройскую унцию (+0,77%), свидетельствуют данные площадки.

