Цена серебра обновила исторический максимум

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $71 за тройскую унцию.

По состоянию на 20:04 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 3,68% и торговалась на уровне $71,085 за тройскую унцию.

К 20:20 мск цена драгметалла ускорила рост до $71,11 за тройскую унцию (+3,71%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне $4 503,9 за тройскую унцию (+0,77%), свидетельствуют данные площадки.