Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на неожиданно мирные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и президента Финляндии Александера Стубба. Ранее политики вопреки ключевой линии Европейского союза усомнились в разжигаемой Брюсселем "российской угрозе".

"Удивили "европейские миротворцы". Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны военного блока", - указал он в соцсети Мах.

"Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?" - задался вопросом Медведев.

В странах Запада 25 декабря будет отмечаться Рождество по григорианскому календарю. Эти дни, практически вплоть до Нового года, будут выходными. В Германии, как правило, этот праздник отмечают глинтвейном и алкогольным горящим пуншем. А в Финляндии пьют шведский глег.