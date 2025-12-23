Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп во время разговора по телефону обсудили перспективы развития отношений двух стран. Об этом информировала пресс-служба узбекистанского лидера.

"Президенты детально рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшее перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Собеседники обратили внимание на возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов, создание американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета, практическую работу по учреждению совместного инвестфонда, новый механизм взаимодействия между регионами, а также значимость многостороннего сотрудничества, включая формат "С5+1".

"Осуществляется практическая реализация совместных проектов на десятки миллиардов долларов в области гражданской авиации, автопрома, горной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химии, информационно-коммуникационных технологий и других сферах", - указали в пресс-службе.

Лидеры подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне и договорились о продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества. Кроме того, Мирзиёев пригласил Трампа посетить Узбекистан.