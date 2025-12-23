Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 декабря 2025 / 23:58
КОТИРОВКИ
USD
23/12
79.3146
EUR
23/12
92.8621
Новости часа
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Москва
23 декабря 2025 / 23:58
Котировки
USD
23/12
79.3146
0.0000
EUR
23/12
92.8621
0.0000
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
23 декабря 2025 / 12:17
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
23 декабря 2025 / 12:14
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Энергетический диалог / Политика и религия
Экономика
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
23 декабря 2025 / 22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
© Александр Рюмин/ ТАСС

Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с годом ранее, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. Об этом сказано в сообщении "Газпрома".

"Предварительно, в 2025 году мировое потребление газа увеличилось на 25 млрд куб. м по сравнению с 2024 годом. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад "Газпром" информировал о том, что в прошлом году мировое потребление газа достигло рекордного уровня - 4,17 трлн куб. м, увеличившись за год на 100 млрд куб. м.

Потребление газа в мире к 2050 году вырастет более чем на треть и составит более 5,7 трлн куб. м, отметили там.

Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
КНДР - реальный союзник России. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Гегемония любой ценой – суть новой стратегии нацбезопасности США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
20:45
Медведев отметил неожиданно мирные заявления из Евросоюза о России
20:31
Цена серебра обновила исторический максимум
20:16
Khaosod: число погибших на границе с Камбоджей таиландских военных достигло 23
19:59
Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что Россия не является врагом Запада
19:45
В орфографический словарь "Академос" включили "пюрешку" и "плацкарт"
19:32
Вучич сообщил о продлении поставок газа из России в Сербию
19:16
Венгрия готова принять российско-американский саммит
18:59
Российские юниоры допущены до соревнований по фехтованию с флагом и гимном
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения