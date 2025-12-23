Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с годом ранее, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. Об этом сказано в сообщении "Газпрома".

"Предварительно, в 2025 году мировое потребление газа увеличилось на 25 млрд куб. м по сравнению с 2024 годом. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад "Газпром" информировал о том, что в прошлом году мировое потребление газа достигло рекордного уровня - 4,17 трлн куб. м, увеличившись за год на 100 млрд куб. м.

Потребление газа в мире к 2050 году вырастет более чем на треть и составит более 5,7 трлн куб. м, отметили там.