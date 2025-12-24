Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 13:42
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Москва
24 декабря 2025 / 13:42
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
24 декабря 2025 / 10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
© Enes Yildirim/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

Турецкие спасатели нашли самописец самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Самолет потерпел вечером 23 декабря катастрофу в районе Анкары. Об этом заявил в эфире телеканала TRT Haber глава МВД Турции Али Ерликая, который посетил с инспекцией место аварии.

"Черный ящик был обнаружен в 02:45 в среду по местному времени. Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время", - указал он.

Согласно информации министра, самолет Falcon 50 вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж уведомил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:52. Обломки самолета были найдены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара. На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных.

Как заявил глава МВД Турции, поисковые работы в районе катастрофы продолжаются, к ним привлечены 408 человек, а также 103 наземных средства и 7 воздушных. "Площадь разброса обломков составляет около 3 кв. км", - сказал он, отметив, что для расследования причин ЧП в Анкару из Ливии прибыли 20 экспертов.

Ранее стало известно, что правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе Мухаммеда аль-Хаддада. 

Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
10:59
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
10:42
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
20:45
Медведев отметил неожиданно мирные заявления из Евросоюза о России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения