Турецкие спасатели нашли самописец самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Самолет потерпел вечером 23 декабря катастрофу в районе Анкары. Об этом заявил в эфире телеканала TRT Haber глава МВД Турции Али Ерликая, который посетил с инспекцией место аварии.

"Черный ящик был обнаружен в 02:45 в среду по местному времени. Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время", - указал он.

Согласно информации министра, самолет Falcon 50 вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж уведомил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:52. Обломки самолета были найдены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара. На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных.

Как заявил глава МВД Турции, поисковые работы в районе катастрофы продолжаются, к ним привлечены 408 человек, а также 103 наземных средства и 7 воздушных. "Площадь разброса обломков составляет около 3 кв. км", - сказал он, отметив, что для расследования причин ЧП в Анкару из Ливии прибыли 20 экспертов.

Ранее стало известно, что правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе Мухаммеда аль-Хаддада.