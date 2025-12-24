Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
23 декабря 2025 / 13:10
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
24 декабря 2025 / 10:42
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Участники переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине обсуждают четыре итоговых документа. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.
"Сегодня на столе переговоров четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира", - указал он.
"Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что на нынешнем этапе мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина", - отметил Уитэкер.