Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине

Участники переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине обсуждают четыре итоговых документа. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

"Сегодня на столе переговоров четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира", - указал он.

"Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что на нынешнем этапе мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина", - отметил Уитэкер.