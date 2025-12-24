Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря в прямом эфире по итогам года, выразил уверенность, что «до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых Сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения».

Президент, оценивая ситуацию в зоне СВО, отметил:

«После того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооружённых Сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит.

Самое-то главное, и мы с этого начали, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда непризнанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов: они, киевский режим тогда уже выстроил, 10 лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, это главный укрепрайон.

Давайте с этого начнём. Что там происходит? Совсем недавно начальник Генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска, а это важный населённый пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации – Славянску.

Но чуть южнее там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на южнолиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50 процентов города под нашим контролем, и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.

Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. Бои идут уже там, более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населённый пункт.

Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности… Соответствующий уровень военного руководства ещё должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций.

И чуть севернее, северо-восточнее город Димитров – важный населённый пункт, важный плацдарм – полностью окружён. Наши войска уже думаю, что на данный момент времени 50 процентов города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами.

Предпринимаются попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска – безуспешно, противник здесь несёт серьёзные потери, успеха не добивается.

Ещё одна наша группировка – группировка «Восток» – быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населённый пункт за другим. Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части, основная часть находится на правом берегу реки, наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50 процентов города под нашим контролем. Но вся группировка не связала себя боями за этот город, часть – и значительная часть – группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населённые пункты Запорожской области.

И, кроме этого, создаются зоны безопасности. На сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешёл город Купянск, там наши войска контролируют город. Пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача – ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать ещё один населённый пункт – это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой. Но группировка, окружённая в этом месте, значительная – это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава, – тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооружённых Сил.

Но и после этого, а это, безусловно, произойдёт, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении. Уверен, просто уверен, что до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых Сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения».