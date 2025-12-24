Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Цитата дня / СВО
Безопасность
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
24 декабря 2025 / 12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС

Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря в прямом эфире по итогам года, выразил уверенность, что «до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых Сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения».

Президент, оценивая ситуацию в зоне СВО, отметил:

«После того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооружённых Сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит.

Самое-то главное, и мы с этого начали, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда непризнанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов: они, киевский режим тогда уже выстроил, 10 лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, это главный укрепрайон.

Давайте с этого начнём. Что там происходит? Совсем недавно начальник Генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска, а это важный населённый пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации – Славянску.

Но чуть южнее там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на южнолиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50 процентов города под нашим контролем, и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.

Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. Бои идут уже там, более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населённый пункт.

Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности… Соответствующий уровень военного руководства ещё должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций.

И чуть севернее, северо-восточнее город Димитров – важный населённый пункт, важный плацдарм – полностью окружён. Наши войска уже думаю, что на данный момент времени 50 процентов города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами.

Предпринимаются попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска – безуспешно, противник здесь несёт серьёзные потери, успеха не добивается.

Ещё одна наша группировка – группировка «Восток» – быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населённый пункт за другим. Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части, основная часть находится на правом берегу реки, наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50 процентов города под нашим контролем. Но вся группировка не связала себя боями за этот город, часть – и значительная часть – группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населённые пункты Запорожской области.

И, кроме этого, создаются зоны безопасности. На сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешёл город Купянск, там наши войска контролируют город. Пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача – ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать ещё один населённый пункт – это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой. Но группировка, окружённая в этом месте, значительная – это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава, – тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооружённых Сил.

Но и после этого, а это, безусловно, произойдёт, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении. Уверен, просто уверен, что до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых Сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения».

Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
10:59
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
10:42
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
20:45
Медведев отметил неожиданно мирные заявления из Евросоюза о России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения